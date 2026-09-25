Российский автобренд анонсировал новый флагманский кроссовер

Новый кроссовер Jeland C7 представили в России

Российская марка Jeland показала, каким будет флагман ее С-серии, – среднеразмерным кроссовером Jeland С7. За основу, по сути, взяли китайскую Omoda C7, которая появилась на российском рынке весной прошлого года. Под капотом стоит 1,6-литровый турбодвигатель. Переднеприводное исполнение получило 150 л. с., полноприводное – 186 л. с. Оба варианта работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

В салоне сразу два экрана: 15,6-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы с сервисами VK и 10,25-дюймовый цветной экран бортового компьютера. Предусмотрен и проекционный дисплей на лобовое стекло. Из оснащения – бесключевой доступ, быстрая беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт и голосовое управление. За звук отвечает аудиосистема Sony с восемью динамиками.

Передние сиденья получили вентиляцию. Водительское кресло, помимо памяти, регулируется электрически в шести положениях, кресло переднего пассажира – в четырех. Пассажирам второго ряда доступны дополнительные разъемы для гаджетов и подлокотник. Тише в салоне делают усиленная шумоизоляция и многослойные передние стекла. В список оснащения вошли двухзонный климат-контроль и зимний пакет: обогрев сидений первого и второго рядов, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Про безопасность тоже не забыли: семь подушек, система панорамного обзора и комплекс интеллектуальных ассистентов. Они следят за слепыми зонами при смене полосы, помогают при аварийном торможении, предупреждают о возможном столкновении спереди и сзади. Приближается встречная машина – дальний свет сам переключится на ближний, а затем обратно.

Сам Jeland – один из четырех совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo, наряду с Tenet, Tenet Plus и Esteo.

О набирающем популярность в России кроссовере и его новых модификациях «За рулем» уже рассказывал.

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