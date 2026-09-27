На американские внедорожники будут ставить новый дизельный V8 объемом 8,3 литра

Новый дизельный мотор Duramax V8 объемом 8,3 л от GM выдает 555 сил и 1670 Нм

Американский концерн General Motors снял завесу тайны со свежего дизеля семейства Duramax. Под капотом – V8 рабочим объемом 8,3 литра, и цифры впечатляют: 555 л.с. максимальной мощности и 1670 Нм крутящего момента. С такими показателями наддувный агрегат выбивается в лидеры среди тяжелых пикапных дизелей.

Первыми новый мотор, получивший внутреннее обозначение Mongoose, то есть «Мангуст», примерят на себя пикапы Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD 2027 модельного года. Кстати, это вообще первый тяжелый дизельный V8, который инженеры GM спроектировали и разработали с чистого листа. А прежний 6,6-литровый Duramax, соответственно, отправляется на покой.

Чем же он берет? По сути, главный козырь – рабочий объем. 8,3 литра против 6,7 литра у обоих ключевых соперников – Cummins на Ram и Power Stroke на Ford. Такой запас по «кубатуре» дает солидный перевес в характеристиках. Для наглядности: 6,7-литровый Cummins на Ram выдает 430 л.с. и около 1460 Нм, а флагманский 6,7-литровый Power Stroke от Ford – 500 л.с. и 1630 Нм.

Зато пик крутящего момента у нового Duramax наступает уже при 1400 об/мин. Это на 200 оборотов раньше, чем у прежнего 6,6-литрового собрата. Что дает такая разница на деле? Более отзывчивую тягу прямо с самых низов – а при буксировке тяжелых прицепов это как раз то, что нужно.

По конструкции тоже есть на что посмотреть. Блок цилиндров здесь литой, из чугуна с шаровидным графитом (CGI): он и легче прежнего серого чугуна, и крепче. Коленвал, шатуны и стальные поршни – кованые. Плюс заявлены турбокомпрессор с изменяемой геометрией и двухступенчатое жидкостное охлаждение наддувочного воздуха.

О планах продавать свои моторы другим российским автозаводам «За рулем» уже рассказывал.

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