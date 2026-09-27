Новинки Suzuki будут выходить вдвое быстрее — новая стратегия компании

Suzuki сократит разработку авто до 24 месяцев и повысит эффективность на 30%

К началу 2030 года Suzuki собирается вдвое ускорить создание новых машин. Сегодня на одну модель уходит 40-48 месяцев, а в следующем десятилетии этот срок хотят уложить в 24 месяца. Такой пункт заложен в свежем плане развития компании, и он заметно расходится с прежней схемой работы.

Речь не только о скорости. Заявлена и более высокая отдача от самого процесса: эффективность разработки должна вырасти на 30%, а производства – на 50%.

Как этого добиться? Ставка сделана на глубокую перестройку всей управленческой структуры и самого подхода к выпуску моделей.

Проще говоря, Suzuki пойдет по пути унификации. Доля общих модулей, которые применяются в разных автомобилях, вырастет – именно за счет этого компания рассчитывает экономить время и деньги.

Уже начата работа над новой системой e-axle. Она рассчитана на машины совершенно разных размеров: от кей-каров до крупных моделей. Причем речь идет как об электромобилях, так и о гибридах – BEV и HEV.

Что это дает на деле? Даже совсем непохожие по форме, габаритам и техническим характеристикам автомобили получат массу одинаковых деталей. И время на создание новинок, и их себестоимость при таком подходе ощутимо падают.

Слияние подразделений и искусственный интеллект

Несколько подразделений Suzuki – те, что отвечают за производство, контроль качества, проектирование и другие задачи, – объединят. Работать над каждым новым проектом они будут вместе и с самого начала. Плюс компания намерена задействовать возможности искусственного интеллекта при создании автомобилей.

Еще одно заметное решение – учитывать при разработке запросы конкретного рынка, наличие ресурсов и прочие факторы. Кстати, озвученные планы перекликаются с «семейной» стратегией Nissan, о которой говорили раньше: там тоже сокращают сроки разработки, глубоко унифицируя модели между собой.

О том, какие модели получат новые версии в ближайшие годы, «За рулем» уже рассказывал.

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