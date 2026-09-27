BYD представила интересный внедорожник для дальних путешествий

Появились официальные изображения нового пикапа Fang Cheng Bao Shark

В линейке Fang Cheng Bao есть и классические внедорожники, и городские модели с несущим кузовом. Именно платформу одной из них – Bao 5 – в BYD и положили в основу нового пикапа Shark. Правда, если судить по официальным снимкам, родство двух машин выдает разве что техника: внешне они разошлись очень далеко.

Shark получился куда ближе к классическим пикапам, чем Bao 5 к внедорожникам. Передняя часть у него массивная, почти как у американских грузовиков, а сходство с ними поддерживают крупные фары, разделенные на несколько сегментов правильной формы, и прямоугольная радиаторная решетка. Клиренс – высокий. Вдобавок кузов по кругу защищает широкий пластиковый обвес, который должен спасать от камней.

Длина новинки из Китая – 5457 мм, ширина – 1971 мм, высота – 1925 мм, а колесная база доходит до 3260 мм. Габариты позволили инженерам выделить место и под крупный грузовой отсек, и под 5-местную кабину. Что до геометрии, углы въезда и съезда у Shark равны 31 и 20 градусам соответственно.

Родство с Bao 5 заметнее внутри. В салоне стоит большой сенсорный дисплей, но одним экраном дело не ограничилось: физических элементов управления у пикапа тоже хватает. А вот список опций, которые предложат вместе с Shark, пока не обнародован.

Поскольку у нового Fang Cheng Bao Shark кузов несущий, адресован он прежде всего тем, кому пикап нужен для езды в основном по асфальту. Под капотом – гибридная установка на базе 1,5-литрового турбомотора мощностью до 194 л.с. В паре с ним работают передний электромотор на 231 силу и задний на 204. Суммарная отдача всей системы – до 435 л.с.

Об еще одной гибридной новинке — Ладе Азимут — «За рулем» уже рассказывал незадолго до этого.

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