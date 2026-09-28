Новичку ОСАГО обходится вдвое дороже: когда страховка начнет дешеветь

Аналитики «Сравни» рассказали, когда цена ОСАГО снижается для новичков

Первые годы за рулем обходятся автомобилисту дороже всего – и дело не только в топливе или ремонте. Обязательная страховка для новичков тоже держится на максимальных отметках: тем, кто водит меньше двух лет, полис ОСАГО обходится в среднем в 14,4 тыс. рублей. На второй год цена понемногу сползает вниз – до 13,1 тыс. рублей.

Перелом наступает, когда стаж переваливает за три года. Средняя стоимость полиса резко падает до 10,2 тыс. рублей. Дальше дешевеет уже без таких скачков: четвертый год вождения – 9,4 тыс. рублей, пятый – 8,7 тыс. рублей. Против первого года за рулем это экономия в 40%.

Чем больше опыта, тем заметнее разница в кошельке. К десяти годам безаварийного стажа полис стоит около 7 тыс. рублей, а водители с двадцатью годами за плечами платят в среднем 5,8 тыс. рублей. По сути, аккуратные автовладельцы со стажем от десяти лет тратят на обязательную страховку вдвое меньше, чем начинающие, отметили эксперты.

«На стоимость ОСАГО влияет совокупность факторов, в том числе коэффициент бонус-малус (КБМ) и коэффициент возраста и стажа (КВС). При отсутствии выплат по ДТП по вине водителя класс КБМ со временем повышается, а сам коэффициент снижается. Параллельно с накоплением стажа меняется и КВС: по мере взросления и увеличения опыта вождения его значение также может снижаться. В результате стоимость полиса постепенно уменьшается, а особенно заметное снижение цены происходит после трех лет безаварийного вождения», – объяснил директор по развитию страховых продуктов финансового маркетплейса «Сравни» Владислав Головкин.

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