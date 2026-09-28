Секретный прототип BMW M5 с 10-цилиндровым мотором продадут на аукционе

Broad Arrow Auctions выставит на торги BMW M5 E39 2000 года с двигателем W10

На торгах Broad Arrow Auctions появится BMW M5 2000 года – машина совсем не заводская в привычном понимании, ведь ее собрали по личному распоряжению Фердинанда Пиха, возглавлявшего тогда Volkswagen Group. Молоток опустят в пятницу, 9 октября.

В 1993-м Пих принял Volkswagen, который тогда едва держался на плаву и подошел вплотную к банкротству. Ставку он сделал на инженерное качество, проще говоря – на техническое совершенство машин.

Одним из его проектов стало развитие семейства двигателей VR с необычной схемой расположения цилиндров; позже такие моторы получили известность как VR6.

Отталкиваясь от этой идеи, инженеры сделали двигатель W10. Дальше мысль развернулась в 8-литровый W16 с четырьмя турбинами – именно его поставили в Bugatti Veyron.

Вообще W10 задумывался как мощный мотор для крупного седана. Причина простая: в те годы ни у Volkswagen, ни у Audi не было машины, способной напрямую тягаться с BMW M5. Как раз поэтому Пих и захотел создать такой двигатель – концерну требовался ответ на M5.

Отдельный тестовый автомобиль решили не строить. Вместо этого Пих велел поставить W10 в серийный M5 поколения E39. Получился атмосферный, целиком алюминиевый 5,0-литровый агрегат на 480 л.с. и 592 Нм – на 80 л.с. больше, чем у любого заводского E39 M5.

Трудится он в паре с шестиступенчатой механикой. Системы стабилизации и ABS отключили, а двигатель управлялся отдельным ЭБУ.

Кузов окрашен в Carbon Black Metallic, салон – черная кожа. Сабине Виллеке, руководившая инженерной командой, рассказывала, что машина была личным транспортом Пиха в период секретной разработки. Официальной программой Volkswagen проект не считался, зато затраты подобрались к € 2 млн. И все же прототип довели до состояния, в котором он полностью ездит.

Нынешний владелец купил M5 примерно десять лет назад – помогли связи в инженерной среде. Автомобиль зарегистрирован в Словакии, и на нем ездят. Из-за масштаба переделок сертификата соответствия у машины нет. Последнее обслуживание прошло в 2025 году, причем на стандартных компонентах Volkswagen.

Как подсчитала Виллеке, всего собрали три экземпляра W10. Один так и остался в Германии, второй предлагают вместе с лотом как выставочный образец, третий стоит в этом самом M5.

После закрытия программы Volkswagen к W10 больше не возвращался. В дорожный автомобиль такой двигатель не ставили ни разу – этот M5 так и остался единственным.

О моторах, которые оказываются не тем, чем кажутся на первый взгляд, «За рулем» уже уже рассказывал.

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