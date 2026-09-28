Названы недостатки дизельного мотора

Почему дизельные легковые автомобили в России теряют популярность

Еще в начале этого года дизельные легковушки в России едва не перестали быть массовым явлением. Интерес к ним таял на глазах, хотя своя преданная аудитория у таких машин была всегда, и спрос долго держался на стабильном уровне.

Лет десять назад выбор в пользу дизеля был вполне осознанным шагом. Покупатели соглашались платить больше, ведь взамен получали экономичный расход, уверенную тягу и способность без проблем переносить большие пробеги. Тем, кто много ездил или использовал автомобиль в работе, это казалось разумным решением.

Со временем вокруг дизеля сложилось целое сообщество, а споры о том, какой двигатель лучше, не утихали годами. В какой-то момент такие машины занимали около 8% рынка, причем особенно активно их применяли в коммерческой сфере, где экономия топлива имела значение. Даже холодный климат серьезным препятствием не становился, хотя зимой эксплуатация требовала больше внимания.

Почему экономия на топливе исчезла

Постепенно картина начала меняться, и причин тут несколько. Российские производители шаг за шагом отошли от развития дизельных легковых моделей, а китайские бренды, которые сейчас активно представлены на рынке, изначально не делали на них ставку. Выбор сократился – вместе с ним упал и интерес покупателей.

То, за что раньше ценили дизельные автомобили, сегодня уже не дает прежнего эффекта, хотя на первый взгляд все осталось по-старому: расход у них по-прежнему ниже, чем у бензиновых. Вот только реальная выгода почти исчезла из-за цен на заправках. Дизельное топливо сейчас стоит дороже примерно на 15%, и эта разница практически полностью перекрывает экономию, которая обычно держится в пределах 15−17%.

Если посмотреть шире, картина становится еще менее привлекательной. Уже на этапе покупки дизельные версии чаще всего обходятся дороже, а по мере роста пробега затраты на обслуживание начинают увеличиваться заметнее, чем у бензиновых машин. Связано это с конструкцией двигателя, где многие элементы требуют более внимательного ухода и в какой-то момент могут потребовать серьезных вложений.

Сколько стоит содержание дизеля

Особенно это чувствуется по топливной системе, которая у дизеля устроена сложнее и куда чувствительнее к качеству обслуживания. Насос высокого давления и форсунки со временем изнашиваются, а их ремонт или замена обходятся недешево – особенно если речь идет о машине с пробегом.

К этому добавляются и регулярные расходы, без которых эксплуатация невозможна: жидкость AdBlue, подбор подходящих масел, частая замена топливных фильтров.

Получается довольно понятная картина: несмотря на меньший расход топлива, общие затраты на содержание автомобиля постепенно растут и в какой-то момент перекрывают прежнюю экономию. Но дефицит бензина снова перевернул все с ног на голову.

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