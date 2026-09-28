Тимати купил гиперкар Bugatti и послал Виталия Бородина

Тимати выругался в адрес Виталия Бородина, критиковавшего его за покупку Bugatti

В соцсетях возник конфликт между артистом Тимати и главой общественного проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталем Бородиным.

Началось все с того, что история с гиперкаром Bugatti W16 Mistral за полмиллиарда рублей получила продолжение: владельцем машины оказался Тимати. Как уточняет главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, при покупке этого редчайшего двухместного родстера владелец дополнительно оплатил 244 млн рублей таможенной пошлины и утилизационного сбора. Машину ввозили в РФ через Киргизию.

Тимати за рулем Bugatti W16 Mistral

«Бородин раскритиковал музыканта за демонстрацию непотребной роскоши в текущих условиях. Он назвал покупку "понтами во время СВО", призвал артиста "показать любовь к родине" и предложил обсудить ситуацию в личных сообщениях», – пишет Кадаков.

В ответ на предложение артист нецензурно послал Бородина в известном направлении. На что Виталий Бородин заявил, что готовит судебный иск о защите чести и достоинства... Как думаете, чем дело кончится?

Кстати, в 2023 году Тимати купил один из четырех существующих в мире Lamborghini Veneno Roadster за 725 млн рублей.