Итальянский суперкар Kimera за 5 лет подорожал вдвое
Итальянский суперкар Kimera может быть продан за сумасшедшие деньги.
Постоянным читателям «За рулем» марка Kimera известна: эти ребята изготавливают спортивные машины с современной начинкой, но дизайном отсылающие к легендарной Lancia 037. Оригинальная Лянча была последним заднеприводным чемпионом WRC, будучи быстрее самой Audi Quattro. Теперь наследие этого спортивного духа живет в Kimera EVO37. Это основная модель бренда (есть еще « монстр» для покорения Пайкс-Пик), и ее выпустили тиражом всего 37 штук.
Пять лет назад цена этих машин «с завода» составляла 450 тысяч евро. Теперь же представленный на фото экземпляр выставлен на торги и за него рассчитывают выручить не менее 1,1 млн долларов. А вероятно даже, что цена уйдет к 1,3 млн долларов. Таким образом, машина подорожала вдвое всего за пять лет.
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