Почему зимой машина не заводится, хотя аккумулятор почти новый? Названа причина
Еще вчера машина заводилась с пол-оборота, а сегодня стартер едва проворачивается – картина, знакомая многим автомобилистам. Причем случается такое и с батареей, которой от силы год-два. Причина почти всегда одна: в аккумуляторе не хватает заряда, и на морозе у него просто нет сил уверенно провернуть коленвал двигателя.
Летом подобной головной боли не возникает. Теплый воздух поддерживает работоспособность АКБ, мотор схватывает легче, а масло остается текучим и не мешает деталям вращаться.
С приходом холодов все переворачивается. Двигатель начинает сопротивляться, а возможности батареи резко падают. Уже при −20 градусах даже свежий аккумулятор отдает лишь часть той энергии, которую способен выдать в тепле. И чем старше батарея, тем заметнее эта разница.
Отдельная история – маршруты «дом – магазин – дом». За пару километров пути аккумулятор не успевает восполнить заряд. Летом этого почти не замечаешь: генератор быстро компенсирует потери. Зимой картина иная – зарядка идет крайне медленно, куда хуже, чем при плюсовой температуре. Реально она начинается лишь после того, как под капотом потеплеет, а до этого момента генератор АКБ почти не заряжает.
Постоянные короткие выезды изнашивают батарею. Каждый запуск двигателя съедает уйму заряда, а за две минуты в пути его не вернуть. Так АКБ раз за разом недополучает энергию. Поначалу это незаметно, но постепенно батарея слабеет, теряет емкость и крутит стартер все хуже.
Выходов два: либо регулярно подзаряжать аккумулятор, либо время от времени кататься на более длинные расстояния. Кстати, после долгой стоянки на морозе батарея берет заряд не сразу. При температуре около −20 градусов ей нужно 15-20 минут, чтобы прогреться и заработать нормально. За это время она согревается, и зарядка идет быстрее.
Сколько нужно ездить для зарядки
Правда, и после прогрева проблема не исчезает. Недозаряд, накопившийся раньше, никуда не девается. Опыт показывает: при температуре около −20 градусов, чтобы аккумулятор зарядился полностью, надо проехать около двух часов по городу. За это время он прогреется и восстановит свою емкость. Хотите полностью зарядить его на трассе – понадобится не меньше часа, причем чем холоднее, тем дольше это займет.
Есть и другой нюанс. Мотор не успевает толком прогреться, и масло работает хуже. Исправить это просто – поездить подольше, чтобы двигатель хорошенько прогрелся.
Если ничего не менять, результат предсказуем: батарея выйдет из строя раньше срока, и запуск в мороз превратится в испытание. Хотя для этого не обязательно часто отправляться в длительные поездки. Достаточно раз в месяц зимой подзаряжать аккумулятор – и короткие маршруты не нанесут ему существенного ущерба.
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