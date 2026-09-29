На рынок вышел новый шикарный минивэн, на фоне которого меркнет даже Alphard

Открыт прием заказов на новый минивэн Stelato V8 с ценами от 4,13 млн рублей

На домашнем рынке в Китае за Stelato V8 просят от 329 800 юаней – по текущему курсу это примерно 4,13 млн рублей. Обтекаемый кузов роднит новинку с такими минивэнами, как Hyundai Staria или Honda Odyssey, зато по набору оснащения она, по заявлению производителя, обходит Toyota Alphard.

Габариты у машины серьезные: 5335 мм в длину при колесной базе 3250 мм, 2005 мм в ширину и 1805 мм в высоту. Такие размеры дают комфортную посадку на всех трех рядах. Боковые двери здесь с электроприводом, а в полностью открытом состоянии они образуют проем шириной 730 мм. Что касается пневматической подвески, ее предлагают уже в базовой версии – она умеет опускать минивэн, чтобы людям было проще заходить и выходить.

Второй ряд кресел поворачивается под углом 45, 90 и 180 градусов. Причем электропривод позволяет придвинуть их к дверям – удобно, когда в салон садятся пожилые пассажиры. Экранов внутри четыре, один из них диагональю 21,4 дюйма закреплен на потолке. Сидения по умолчанию обшиты кожей Nappa, потолок отделан замшей.

За автоматику отвечает связка из нескольких лидаров, датчиков и камер: она обеспечивает автономное управление третьего уровня, когда водитель может убрать руки с руля. В базовой комплектации предусмотрены амортизаторы с поддержкой непрерывного демпфирования и система подруливания задних колес.

Купить Stelato V8 можно и как электрокар, и как гибрид. В первом случае на выбор ставят один или два электродвигателя – на 309 или 526 л.с. Без подзарядки такая версия проезжает до 830 км.

Гибридный минивэн получил мотор-генератор объемом 1,5 литра, а двигают его тоже один или два электромотора мощностью 309 или 526 л.с. Запас хода без дозаправки у него достигает 1465 км. Кстати, незадолго до этого на китайский рынок вышел новый кроссовер Mazda EZ-60 с автономным управлением.

О другом автомобиле с богатым оснащением и известной ценой «За рулем» уже рассказывал.

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