Скрученный пробег, скрытые ДТП и ненадежные отчеты: риски покупки машин из КНР

Эксперт Малов: 9 из 10 б/у авто из КНР приезжают в РФ со скрученным пробегом

Покупка машины с пробегом, привезенной из Китая, оборачивается сюрпризами. Autonews.ru расспросил экспертов о том, на что смотреть при выборе и как поступить, если серьезные дефекты обнаружились уже после доставки в Россию.

Скрученный пробег и скрытые аварии

Чаще всего проблема одна – пробег. Елена Лисовская, автор YouTube-канала «Лиса рулит» и эксперт по подбору и доставке автомобилей из-за рубежа, рассказывает: покупателю могут подсунуть машину с небольшим, на бумаге, пробегом, хотя в реальности она прошла в разы больше.

«Мои первые попытки работать со вторичным рынком заканчивались убытками. Реальная история: продавалась Toyota RAV4 с пробегом 40 тыс. км. А по факту у машины 100 тыс. км и убитый вариатор», – поделилась эксперт.

Евгений Малов, специалист по подбору автомобилей и автор YouTube-канала «Метод Малова», приводит куда более резкую статистику: скрученный пробег – у девяти машин из десяти, которые едут из Китая. Поймать обман помогают электронные параметры: скажем, моточасы не бьются с заявленным пробегом.

Вторая по частоте беда – скрытые ДТП и качество кузовного ремонта. Поврежденные автомобили в Китае нередко восстанавливают дешевыми материалами и без особой аккуратности.

Лисовская объясняет это устройством местного рынка: новые модели появляются слишком часто, кредитные ставки низкие, цены на новые машины тоже – вот автомобиль и воспринимается как расходный материал. Малов добавляет: следы окраски и восстановления продавцы стараются не показывать, хотя потертости от инструментов и следы малярных работ на кузове все равно попадаются.

Как выбирать машину из Китая

По мнению Лисовской, безопаснее всего идти в компанию, у которой есть собственные специалисты в Китае. Такие люди обычно хорошо понимают местные особенности и работают по требованиям российских заказчиков.

Малов советует насторожиться из-за слишком выгодной цены – она сама по себе повод прогнать машину через тщательную диагностику. «Если цена привлекательная, то, скорее всего, будет какой-то подвох», – отметил специалист.

Китайским отчетам верить тоже не стоит. Базы, аналогичные российским сервисам проверки истории автомобилей, там существуют, однако данные в них разнятся и корректируются.

Диагностика одной и той же модели для китайского и европейского рынков принципиально не отличается, говорит Малов. Загвоздка в другом – в программном обеспечении диагностического оборудования. «Иногда требуется установить новую версию, иногда какие-то параметры могут считываться некорректно», – заявил специалист.

Выбирая подержанную машину, Малов предлагает присмотреться и к другим рынкам. «Если не хватает денег, лучше поискать машину с пробегом побольше, чем искать что-то в Китае», – отметил подборщик.

Если дефекты нашли после доставки

Когда серьезные недостатки обнаруживаются уже после того, как автомобиль оказался в России, все упирается в условия договора с продавцом или компанией-посредником.

Юрист Дмитрий Дугин советует для начала разобраться с гарантийными обязательствами – понять, какие именно неисправности они покрывают. Если продавец предоставлял техническую поддержку на автомобиль, покупатель вправе заказать независимую экспертизу: она определит характер поломки и покажет, тянет ли она на гарантийный случай.

Заключение независимой экспертизы становится одним из доказательств при предъявлении требований, если в документах пробег прямо гарантирован.

«Всегда внимательно читайте договор. Если в нем прописано, что продавец не может гарантировать достоверность пробега, то суд примет это к сведению», – подчеркнул юрист.

Договор, экспертиза и статус продавца

Дугин говорит: при определенных обстоятельствах покупатель может требовать возмещения убытков, включая расходы на независимую экспертизу и ремонт. Не исключено и расторжение договора – тут все зависит от ситуации.

Отдельный момент – статус продавца. Если машину продает профессиональный участник рынка, отношения с покупателем регулирует законодательство о защите прав потребителей. Правда, даже когда продавец формально зарегистрирован как физическое лицо, суд может оценивать фактические обстоятельства его деятельности, например регулярную продажу автомобилей ради прибыли.

В документе, который покупатель заключает с продавцом, должно быть четко указано, за что именно отвечает компания и какие обязательства берет на себя при обнаружении недостатков.

Спор разбирается по совокупности доказательств: договор, переписка с менеджерами, отчеты о проверке автомобиля, результаты независимой экспертизы и другие документы.

Ранее «За рулем» рассказывал, какими будут цены на китайские машины в России в 2027 году.

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