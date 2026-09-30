Подсчитано, на сколько выросла стоимость страхового ремонта авто в 2026 году

«РЕСО-Гарантия»: ремонт автомобиля по каско в 2026 году стал дороже на 21%

Ремонт автомобилей, застрахованных по каско, в России за год ощутимо подорожал. Такие данные привели представители страховых компаний, сравнивая сентябрь 2025-го с сентябрем 2026-го.

Заметнее всего динамика в «РЕСО-Гарантии». Вице-президент компании Игорь Иванов объяснил это так: «Размер средней выплаты в сентябре 2026 года по сравнению с сентябрем 2025 года вырос на 21%, но этот показатель отличается у ТС из разных стран и конкретных марок. Больше всего подорожало урегулирование страховых случаев по европейским машинам, рост составил порядка 30%».

Иной ракурс – у «Абсолют Страхования». Замдиректора департамента андеррайтинга и перестрахования по моторным видам страхования Михаил Мосесов отмечает: в среднем ремонт по каско обгоняет инфляцию на пару процентов, хотя в отдельных случаях ценник подскакивает куда резче.

Свою версию причин он изложил в беседе с «Газетой.Ru»: «В люксовом сегменте рост стоимости ремонта достигает 20-25% ввиду роста курса валют и усложнения цепочек поставок на фоне конфликта на Ближнем Востоке, так как значительная часть компонентов для производства автозапчастей транспортируется через морские каналы».

Куда скромнее цифры у «Ренессанс Страхования» – там счет за ремонт по каско за год прибавил 6%. Нормо-час подорожал почти на 8%, лакокрасочные материалы – на 7%, а запчасти выросли в цене в среднем на 5%, уточнили в компании.

О том, как действовать, если машина сломалась в дороге, «За рулем» разбирал подробно.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!