Руль «по проводам» и сервисы Яндекса — модели Москвич получат важные обновления

Елена Фролова: Не исключаем, что в автомобилях Москвич появятся решения Яндекса

Гендиректор «Москвича» Елена Фролова раскрыла детали обновления моделей столичного предприятия.

В интервью главному редактору «За рулем» Максиму Кадакову она подробно рассказала о проекте Steer-by-wire, впервые анонсированном на ВЭФ в начале сентября 2026 года. Тогда стало известно, что непосредственным поставщиком данной системы станет китайский партнер, компания «Атом» выступит технологическим партнером, отвечающим за калибровку и сертификацию системы, а завод «Москвич» предоставит необходимую конструкторскую документацию.

Разработка будет вестись тремя партнерами совместно – для этого создается специальная рабочая группа. Так что это за система и зачем она «Москвичу»?

Елена Фролова, генеральный директор АО МАЗ «Москвич»:

– Мы подписали меморандум с «Атомом» и компанией Hangzhou Shibao по совместной разработке и интеграции системы Steer-by-wire для будущих автомобилей марки. Это рулевое управление без механической связи между рулем и управляемыми колесами. Система позволяет программно настраивать характеристики рулевого управления и глубже интегрировать его с электронными ассистентами.

Для нас это еще один шаг к развитию собственной инженерной экспертизы. В перспективе такая архитектура создает основу для дальнейшего развития ассистентов водителя (ADAS) и функций автоматизированного управления. Для М70 также рассматриваем интеграцию голосового помощника и развитие новых цифровых сервисов.

Топ-менеджер не исключила также, что в будущем бренд сможет использовать мультимедийные и другие технологические решения Яндекса. «Для нас важно использовать сильные российские компетенции там, где они могут улучшить продукт», – подчеркнула Фролова.

Полный текст интервью выйдет на сайте «За рулем» позже – следите за публикациями.

Ранее «За рулем» рассказал, у модели Москвич 70 ожидается гибридная полноприводная версия.