Lada Azimut — рассказываем про комплектации и цены!

Максим Кадаков: Lada Azimut в базовом оснащении будет стоить 2,0-2,1 млн рублей

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков рассказал о ценах и комплектациях нового вазовского кроссовера Lada Azimut.

На старте серийного производства этой модели прояснились некоторые детали о ее оснащении. Максим Кадаков провел обзор одного из первых сошедших с конвейера автомобилей: панорамная крыша, современный салон, 6 подушек безопасности, выбор режимов движения, двухзонный климат-контроль, голосовой помощник, продвинутая мультимедийная система – никогда такого оснащения на автомобилях Lada не было, отметил журналист.

Азимут получился очень безопасным автомобилем и при этом хорошо управляемым, рассказал Максим Кадаков, успевший поездить на предсерийных образцах. А какими будут цены на новинку АВТОВАЗа?

«Чтобы эта машина была по-настоящему конкурентоспособной, нужна красивая цена. Я предполагаю, что в базовом оснащении, с мотором 1.6 и механической коробкой передач Азимут будет стоить около 2 млн рублей. Может быть, 2,1 млн рублей. Ну а машина в топовом оснащении будет стоить 2,5-2,6 млн рублей», – поделился руководитель издания.

Ранее «За рулем» рассказал, что планируется и гибридная полноприводная версия – его характеристики уже известны.