Для этих водителей ОСАГО подорожает на 25%

Тимашов: Страховщики поднимут цены ОСАГО на 25% для наиболее убыточных клиентов

Автоэксперт Роман Тимашов рассказал, для каких водителей существенно вырастет стоимость полиса ОСАГО.

В сентябре 2026 года страховые компании начали пересматривать тарифы ОСАГО — к этому их побуждает рост цен на запчасти. С одной стороны, для автомобилистов в этом есть и плюс: страховые выплаты в случае ДТП станут выше. С другой – понятно, что за покупку самого полиса теперь придется платить больше. А насколько? Первые прогнозы для некоторых водителей могут оказаться неутешительными.

Как рассказал «За рулем» эксперт Роман Тимашов, таких «некоторых» – примерно пятая часть от всех водителей в РФ. Что это за категория и почему ей «прилетит» больше всего?

Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево»:

– Обновленный справочник средней стоимости запасных частей, который Российский союз автостраховщиков применяет для расчета выплат по страховому полису ОСАГО, вступил в силу 19 сентября 2026 года. Именно этот документ стал главной причиной пересмотра тарифов. Средняя цена деталей в новом справочнике выросла на 8,2% по сравнению с предыдущей версией.

Рост стоимости запчастей напрямую влияет на размер страхового возмещения. Чем дороже ремонт, тем больше расходы страховой компании. Средняя выплата по ОСАГО увеличится на 7–8%. Это и заставляет страховщиков корректировать цену полиса для наиболее убыточных категорий клиентов.

Речь идет прежде всего о водителях с высоким коэффициентом бонус-малус. Для тех, кто регулярно становится виновником дорожных происшествий, стоимость обязательной страховки может вырасти на 20–25%. При этом для аккуратных автомобилистов увеличение цены на полис ОСАГО окажется небольшим – в пределах 1–2%. В России на долю безаварийных водителей приходится около 80%, тогда как на аварийных – лишь 20%. Поэтому средний рост цены полиса по рынку оценивается примерно в 5%.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал, как поменяется размер выплат по ОСАГО.

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