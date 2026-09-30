Этот Range Rover стал самым тяговитым в истории: подробности о новой модели

На рынок вышел новый Range Rover Sport Electric с ценой от 12,3 млн рублей

Снаружи новый Range Rover Sport Electric почти не отличить от знакомого внедорожника с двигателем внутреннего сгорания. Разница спрятана глубже, и она куда серьезнее, чем может показаться на первый взгляд.

Движут новинку два электродвигателя – по одному на каждой оси. Суммарная отдача достигает 550 л.с. и 850 Нм, а это самый высокий крутящий момент за всю историю британского внедорожника. Растет он на 50% быстрее, чем у гибридного Range Rover Sport. Если активировать Dynamic Launch Mode, с места до сотни машина уходит за 4,3 секунды. Максимальная скорость, правда, ограничена отметкой 200 км/ч.

Буксировать такой внедорожник способен прицепы массой 2,5 тонны. Питает его батарея на 118,5 кВтч, упрятанная в прочный алюминиевый блок. Заряда хватает на 536 км пробега, хотя по паспорту заявлено до 609 км. Десять минут у зарядной станции добавляют 220 км пути. На трассе экономить энергию помогает аэродинамическая решетка радиатора. В Jaguar Land Rover утверждают, что аккумулятор прошел испытания при температурах от −40 до +90 градусов.

По жесткости кузов на 61% превосходит гибридный Range Rover Sport. Центр тяжести опустился на 73 мм – отсюда и лучшая устойчивость. Из оснащения доступны двухклапанные адаптивные амортизаторы и система контроля крена кузова, а в дополнение к ним идут виртуальный полный привод и полноуправляемое шасси.

Отдельная фишка – режим Single Pedal Driving. При его активации автомобиль удерживается на месте даже под уклоном, и нажимать на педаль тормоза для этого не требуется.

Броды глубиной до 900 мм такому внедорожнику тоже по силам – об этом сообщил Jaguar Land Rover. А испытания в мраморных карьерах в Италии показали: подъем под углом до 45 градусов электрокар берет.

В комплекте с британской моделью предложат четырехзонный климат-контроль, 13,7-дюймовую цифровую приборную панель и 13,1-дюймовый сенсорный экран. Сиденья идут с вентиляцией и подогревом.

Заявки на Range Rover Sport Electric уже принимают. Минимальная цена – 109 810 фунтов стерлингов (12,3 млн рублей).

Напомним, ранее Mazda анонсировала расширение модельного ряда электрокаров, созданных на платформе Changan.

О других кроссоверах, которым грязь не страшна, «За рулем» уже рассказывал.

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