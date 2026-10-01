Обновленную Toyota Camry теперь можно купить в России: известна цена

Седан Toyota Camry в версии Sport Plus продается в РФ с ценой 4,9 млн рублей

Обновленная Toyota Camry, которую собирают для китайского рынка, добралась до России. Машину уже выставили в нескольких столичных и региональных салонах. Приехала «четырехдверка» по схеме параллельного импорта.

Выбор для покупателя пока небогатый: доступна всего одна комплектация – Sport Plus. Ценник начинается от 4 881 660 рублей. Что входит в набор опций? Камеры кругового обзора, однозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, подогрев всех сидений, беспроводная зарядка, датчик света и проекционный экран.

Toyota Camry

Под капотом – гибридная система на базе двухлитрового бензинового мотора. Суммарная отдача такой связки составляет 197 л.с.

В Китае рестайлинговую Camry начали продавать этим летом. Тамошние цены заметно отличаются: от 171 800 до 205 800 юаней, что по курсу на 30 сентября 2026 года равняется 2,1-2,6 млн рублей.

Кстати, обновление затронуло исключительно интерьер. Мультимедийный дисплей подрос до 15,6 дюйма, центральная консоль стала другой, зарядка для смартфона – мощнее, а еще появилась аудиосистема JBL с 14 динамиками. Досталось и селектору трансмиссии: у него теперь «хрустальная» сердцевина.

О другом седане с богатым оснащением, который уже поступил в продажу, «За рулем» рассказывал.

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