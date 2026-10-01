Немцы полностью рассекретили BMW 3-Series G50 — рассказываем, что за машина

Седан BMW 3-й серии нового поколения показан в трех вариантах силовой установки

Компания BMW полностью рассекретила седан BMW 3-Series восьмого поколения, получившего индекс G50.

Все новоявленные версии семейства, первенцем которого был полностью электрический BMW i3, будут оснащаться бензиновыми моторами с мягким гибридом. Вот расклад по версиям:

BMW 318 – 2.0 (156 л.с., 250 Нм), задний привод;

BMW 320 – 2.0 (211 л.с., 330 Нм), задний привод;

BMW 330 – 2.0 (255 л.с., 400 Нм), задний или полный привод;

BMW M350 xDrive – 3.0 (443 л.с., 580 Нм), полный привод.

Известно, что М-версия (последняя в перечне) с трехлитровой рядной «шестеркой» имеет паспортный разгон до 100 км/ч за 4,1 с. Это быстрее, чем электрический BMW i3, который с двумя электромоторами, выдающими 469 л.с. и 645 Нм, выполняет это упражнение за 4,7 секунды. Но фишка не только в разгоне: у «эмки» адаптивная подвеска, дифференциал M Sport, усиленные тормоза и дрифт-режим с отключением передка.

При этом у всех модификаций 8-ступенчатый автомат и существенно модернизированная (особенно – в плане подвески) платформа CLAR. Длина базового седана — 4765 мм при колесной базе 2860 мм. Таким образом, поколение G50 длиннее уходящего G20 на 52 мм, а оси раздвинулись всего на 9 мм. Но несомненно, это кардинально новая «тройка» – и по внешности, и по существу. Тем более, что позднее обещают и подзаряжаемый гибрид – скорее всего, тоже на базе 2-литрового движка.

Выпускать новую «тройку» будут три завода в Германии, Мексике и Китае. Цен пока нет, ориентируемся на цены «электрички» BMW i3 – от 75 340 евро... Ждете новую «трешку» или уже не то?

Ранее «За рулем» рассказал о самом неправильном BMW – возможно, он подойдет вам больше, чем новая BMW 3-Series.