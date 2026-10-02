Сколько продано Москвичей М-серии? Круглая цифра!

«Москвич» объявил о первой тысяче проданных автомобилей М-серии

Автозавод « Москвич» передал клиентам 1000 автомобилей М-серии – кроссоверов М70 и М90.

Если точнее, компания сообщает, что по итогам сентября количество владельцев этих машин уже превысило тысячу человек с момента начала продаж. Напомним, оба кроссовера стартовали на российском авторынке в конце марта. Они являют собой переименованные модели китайского концерна SAIC. Москвич М70 – это адаптированная версия MG HS (Roewe RX5), а М90 – такой же клон MG QS (Roewe RX9).

На московском заводе М-линейку активно развивают: в начале сентября М70 начали переводить на мелкоузловую сборку (CKD), а кроме того, готовят полноприводную гибридную версию этой модели, которую собираются запустить в 2027-м. Гибрид будет и у старшей модели М90... Как думаете, подстегнет это продажи?

Ранее «За рулем» рассказал, что модели Москвич получат руль «по проводам» и сервисы Яндекса.