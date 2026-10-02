Дизельный Патриот в рестайлинге уже можно заказать! Сколько он стоит?

Дилеры УАЗа начали оформлять заказы на дизельные внедорожники УАЗ Патриот

На классифайдах начали появляться объявления о продаже рестайлинговых внедорожников УАЗ Патриот.

Объявления размещают официальные дилеры УАЗа, замечает источник, обративший внимание на публикации. Речь о модернизированной версии с турбодизелем 2.0 (136 л.с.) и 6-ступенчатой МКП – такие машины УАЗ начал выпускать только в начале сентября, а в дилерскую сеть товарные машины должны попасть в период с октября по ноябрь. В опубликованных же объявлениях предлагается фактически предзаказ.

Так, в одном из них указывается, что новинка доступна под заказ и поставляться будет в двух комплектациях – «Комфорт Плюс Дизель» и «Премиум Дизель». Указанная цена немного удивляет: 2 930 000 рублей. Напомним, нынешний (не обновленный) Патриот в «максималке» стоит 2 207 500 рублей.

Предположим, что высокий ценник отчасти объясняется местоположением дилера – Южно-Сахалинск. Другое подобное объявление с новым дизельным Патриотом за 3 млн рублей тоже размещено на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Кроме того, цена может накручиваться ввиду ажиотажа вокруг модели и некоей «эксклюзивности» раннего предзаказа.

Какими будут реальные цены на две версии нового Патриота, узнаем уже этой осенью.