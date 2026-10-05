Новый Nissan Teana и другие бизнес-седаны для России: цены и комплектации

В РФ приехал новый Nissan Teana: с какими седанами он будет конкурировать

Возрожденный бизнес-седан Nissan Teana снова пробирается на российский рынок – по альтернативным каналам поставок его везут дилеры и профессиональные продавцы. Машина японская, с приводом на передние колеса и четырьмя дверями.

Едет она к нам из Китая, причем выбор агрегатов небогатый: только вариатор и 2,0-литровый мотор мощностью 156 л.с. Такой набор позволяет автомобилю попасть под льготный утильсбор, а цены стартуют от 3,8 млн рублей.

Чаще всего в продаже мелькает версия Intelligent Ultra Comfort. Что в ней есть? Подогрев всех сидений, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, кожаный салон и целый каскад систем безопасности.

Параллельный импорт: статистика и конкуренция

Играть новичку предстоит на плотном поле – соперников по параллельному импорту хватает, и каждый со своими аргументами.

Сегмент, впрочем, растет быстро. По данным аналитического агентства «Автостат», за первые восемь месяцев 2026 года в России продали 131,4 тыс. «параллельных» иномарок.

Это на 86% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Проще говоря, покупатель голосует рублем, и место под солнцем придется отвоевывать.

Volkswagen Passat Pro, Hyundai Sonata и Kia K5

Летом в сегменте появился Volkswagen Passat Pro – «немец», изначально ориентированный на китайский рынок, откуда его и поставляют. Оснащение небедное: панорамная крыша, проекционный дисплей, беспроводная зарядка, камера заднего вида и кожаный салон.

Обновленные седаны Hyundai Sonata восьмого поколения тоже уже продают у нас, и речь снова о моделях китайской сборки. Даже в самой простой комплектации это двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль и кожаный салон. Одним из «козырей» модели в соперничестве с конкурентами стало наличие наименее проблемной классической коробки автомат.

Kia K5 – прямой преемник некогда популярной в России модели Optima. Сейчас к нам везут «серые» седаны третьего поколения после рестайла, чаще всего в вариации Noblesse: камеры кругового обзора, кресла с вентиляцией, адаптивный круиз-контроль, датчик дождя и беспроводная зарядка. Поставки также идут из КНР.

Toyota Camry и Skoda Superb: чем отвечают

Осенью в Россию начали завозить обновленную Toyota Camry с переосмысленным салоном. Автомобили также едут из Китая и лишь в единственной комплектации с гибридной силовой установкой. В составе оснащения: проекционный экран, камеры кругового обзора, однозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, подогрев всех сидений и беспроводная зарядка. Под льготный утильсбор автомобиль не попадает.

Skoda Superb – не седан, а лифтбек, что не отбирает у чешской модели права побороться за покупателей с Nissan Teana. В Россию привозят модель исключительно в «нарядной» комплектации Premium с камерой заднего вида, двухзонным «климатом», кожаным салоном и круиз-контролем.

О пяти машинах, которые на вторичке не доставляют хлопот, «За рулем» уже рассказывал.

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