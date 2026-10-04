Сколько «китайцев» в РФ уже сошли с гарантии?

«Автостат»: больше 30% китайских машин в РФ уже старше 3 лет

Как подсчитало аналитическое агентство «Автостат», из всего объема китайских машин в РФ (3,43 млн) 68,6% имеют возраст менее 3 лет.

Китайские авто в возрасте от 4-6 лет составляют почти 13% от общего количества. То есть на данный момент «китайцы» возрастом до 7 лет – это более 81% всего китайского автопарка РФ. Но при этом более 30% – уже старше трех лет. В этой связи интересно вспомнить о гарантии на авто: у большинства китайских брендов она составляет как раз 3 года. Как выяснил «За рулем», гарантию в 5 лет дают лишь Geely, BAIC и уже не продающая автомобили Kaiyi.

Есть и некоторое количество китайских авто старше 7 лет: возраст 7-9 лет имеют 2,8%. А вот в десятилетнем возрасте и старше зарегистрированных китайцев, оказывается, в стране уже довольно много – почти 16% от общего количества машин из КНР.

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