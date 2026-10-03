Фары, которые смотрят и «разговаривают»: что умеет новый китайский кроссовер

Представлен Aiva ME7 от Saidou Technology и Seres с оптикой Smart Light Eyes

Aiva – марка совсем молодая, ее запустила китайская Saidou Technology, а акционером этой компании выступает Seres. Как раз Seres и отвечает за разработку автомобилей и их выпуск. Главная идея бренда в том, что искусственный интеллект здесь не помощник, а центральная фигура: именно ИИ управляет всеми функциями и агрегатами.

Кроссовер Aiva ME7 разработчики, по их собственным словам, создавали с оглядкой на природу. Передний бампер сделан в форме акульего плавника, а широкий задний спойлер напоминает китовый. Хотя самая интересная деталь новинки – головная оптика под названием Smart Light Eyes.

Aiva ME7

По сути, это вовсе не обычные фары, а полноценная система световой коммуникации. Передние огни умеют выражать эмоции и «общаться» с людьми через разные проекции. За основу взята бионическая структура, которая имитирует биологический глаз, – отсюда эффект прозрачности и многослойности. Внутри установлена световая матрица из множества отдельных светодиодов, причем электроника способна управлять каждым из них по отдельности. За счет этого оптика может, к примеру, менять характер свечения и сигнализировать о неисправностях. Управлять передними фарами можно и жестами.

На рынок Aiva ME7 выйдет сразу в двух вариантах – как электрокар и как гибрид. Технические характеристики кроссовера пока не озвучены. Зато известно другое: электрическая версия проезжает без подзарядки около 700 км, а гибридная – 1200 км.

Aiva ME7

Автомобили новой марки делают независимо от Huawei, который поставляет оборудование для кроссоверов Aito, выпускаемых Seres. За поставку аккумуляторов в этом проекте отвечает CATL. Продажи Aiva ME7 стартуют в 2027 году.

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