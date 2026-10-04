Уникальный шестиколесный Land Rover Defender выставили на аукцион

На аукцион выставлен шестиколесный Defender Project Big Sky за 25 млн рублей

Британское ателье Kahn Design взяло за основу Land Rover Defender 1993 года и превратило его в трехосный внедорожник. Впервые такую машину, известную как концепт Mission 1, показали в 2015 году на Женевском автосалоне. Замысел, по сути, был незатейливым: сделать британский ответ Mercedes G63 AMG 6×6. Теперь автомобиль продают через аукцион Signature Autosports.

За базу взяли Defender 110, но от исходной машины там осталось немного. Кузов растянули примерно на 1200 мм: около 400 мм прибавили спереди, чтобы уместить крупный мотор, и еще около 800 мм сзади – под третью ось. Ширина выросла на 150 мм.

Привод идет на все шесть колес, причем предусмотрены и понижающая передача, и блокировки дифференциалов – то есть внедорожные повадки у машины вполне серьезные.

У концепта под капотом стоял 6,2-литровый V8 LS3 от General Motors мощностью около 430 л.с. Однако конкретно этот экземпляр построили позже, и имя ему дали соответствующее – Project Big Sky.

Здесь стоит другой агрегат: 5,0-литровый Ford Coyote V8, дополненный нагнетателем VMP. Заявленная отдача – 700 л.с. Крутящий момент передает шестиступенчатый автомат Ford 6R80.

Ходовую часть тоже перебрали основательно. Спереди появился мост от Land Rover, сзади – два моста Ford 9-inch, плюс усиленная раздатка и дифференциалы Detroit TrueTrac. За плавность хода отвечают амортизаторы FOX 2.0 Performance Series, за торможение – механизмы Wilwood. Обута машина в шесть шин General Grabber X3 LT275/70R18, а седьмое полноразмерное запасное колесо закреплено в кузове.

Краску на кузове полностью сменили на матово-серую, а накладки на дверях и капоте сделали из черного анодированного алюминия. В список оснащения вошли лебедка WARN, шноркель, светодиоды RIGID на крыше и композитные элементы Project Kahn.

Салон перетянули кожей Distressed Pinecone – она присутствует на сиденьях, передней панели и центральной консоли. Из прочего: кресла Recaro с подогревом и вентиляцией, потолок из алькантары, обогрев лобового стекла, приборы Dakota Digital, навигация и аудиосистема JL Audio с сабвуфером Alpine Type-R.

Пробег у внедорожника совсем небольшой – всего 1,6 тыс. миль (2,6 тыс. километров). Цена доходит до $ 300 тыс (25 млн рублей по курсу на момент публикации).

О другом легендарном внедорожнике, который возвращается на рынок, «За рулем» уже рассказывал.

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