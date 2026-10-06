В Россию вернулся легендарный японский кроссовер с надежными агрегатами

Subaru Forester шестого поколения предлагается в РФ с ценами от 4,6 млн рублей

Официальные поставки кроссовера Subaru Forester в Россию давно прекратились, но сама модель, которую у нас прозвали «лесником», с рынка никуда не ушла. Машины продолжают завозить по альтернативным схемам, причем чаще всего речь идет о кроссоверах актуального, шестого поколения.

Subaru Forester

Самый скромный ценник обнаружился во Владивостоке: 4 650 000 рублей там просят за праворульный Forester 2025 года выпуска, причем «под ключ», то есть вместе с доставкой. Под капотом у него 1,8-литровый оппозитный турбомотор на 177 л. с., который трудится в паре с вариатором Lineartronic и постоянным полным приводом.

За точно такой же автомобиль, только уже привезенный и полностью растаможенный, во Владивостоке хотят на 100 тыс. рублей больше – 4 750 000 рублей. По сути, доплата идет за скорость: ждать машину не придется.

Другой вариант – заказ леворульной версии в Хабаровске за 4 632 000 рублей. Правда, с левым рулем новый Forester обычно оснащают мягко-гибридной установкой: 2,0-литровый бензиновый двигатель выдает 136 л. с., а помогающий ему электромотор на 17 л. с. встроен прямо в вариатор. Привод, кстати, здесь всегда полный.

Куда дороже обойдется гибридный Forester шестого поколения из наличия. В Москве и Красноярске за кроссоверы со 136-сильным двигателем просят минимум 5 999 000 рублей, а в Нижнем Новгороде ценник поднимается до 6 550 000 рублей.

Встречаются в продаже и леворульные экземпляры с 2,5-литровым бензиновым двигателем на 185 л. с. и вариатором. В Новосибирске один из таких кроссоверов оценили в 6 100 000 рублей.

Для Екатеринбурга и Москвы ориентир иной – от 6 900 000 и 7 699 000 рублей соответственно. Разброс цен, в общем-то, объясняется и комплектацией, и сроками поставки.

Интерьер Subaru Forester

Оснащение у машин разное. Один из кроссоверов, доступный для заказа на Дальнем Востоке, идет в базовой комплектации с тканевым салоном.

Остальные, как правило, куда богаче: кожаная отделка салона, двухзонный климат-контроль, мультимедийный комплекс с вертикальным сенсорным дисплеем диагональю 11,6 дюйма и беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Плюс адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, беспроводная зарядка для смартфона, небольшой «зимний» пакет с обогревом передних сидений, зеркал и зоны покоя «дворников», а также 18-дюймовые литые диски.

Похожая история – с рестайлинговым Nissan X-Trail третьего поколения, последним, который официально представляли на российском рынке. Выпускают его до сих пор в Китае, оттуда и везут по альтернативным схемам: продают и из наличия, и под заказ, а цены стартуют от 2 490 000 рублей.

Надежность у «лесника» на особом счету. В конце прошлого года Subaru Forester возглавил мировой рейтинг самых надежных автомобилей: в опросе американского журнала Consumer Reports участвовали 300 тыс. автовладельцев, и кроссовер занял сразу первое и второе места, обойдя BMW X5, Lexus RX и Toyota RAV4.

О других кроссоверах, которые сейчас можно привезти в Россию, «За рулем» рассказывал.

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