«Белджи» запустит еще один бренд — что об этом известно

Помимо Belgee и Geely портфель белорусского предприятия пополнит еще одна марка

Белорусский производственный комплекс « Белджи» готовится к запуску нового бренда на рынок.

«Ведем подготовительную работу. В начале следующего года будем анонсировать наши планы по позиционированию, развитию и наполнению модельного ряда. Модельный ряд расширяется. Хотим предоставить нужный продукт для более широкого сегмента рынка. В два бренда уже не вмещаемся», – сообщила заместитель директора по маркетингу и продажам «Белджи» Наталья Харькова.

Тут стоит напомнить, что белорусско-китайское совместное предприятие «Белджи» занимается производством и продажей машин под двумя брендами: некоторые модели Geely сходят с конвейера под оригинальными китайскими названиями, другие – локализованы как Belgee. Значительная часть автомобилей поставляется в Россию.

Geely Galaxy Cruiser 700

Издание «Китайские автомобили» предполагает, что третьей маркой станет Geely Galaxy (в самом Китае у этого суббренда 18 моделей), а первыми его моделями в РБ станут кроссовер Galaxy M9, внедорожник Cruiser 700 и седан Sharshine 6. Изначально модели будут представлены на рынке Беларуси, но не исключено, что вслед за этим они будут официально запущены и в России.

А недавно «За рулем» рассказывал, что в 2027 году «Белджи» планирует увеличить производство.