Стал известен крупный поставщик компонентов для Азимута

НПК «Автоприбор» начал поставки автокомпонентов для кроссовера Lada Azimut

На вазовский конвейер, уже собирающий кроссоверы Lada Azimut, пошли детали и узлы, произведенные в НПК «Автоприбор».

Компания, связанная с АВТОВАЗом с конца 1960-х и поставляющая компоненты для всего нынешнего модельного ряда, обеспечит новинку элементами электрической и климатической систем, стеклоочистки и трансмиссии, а также комплектующими систем охлаждения двигателя.

До конца 2026 года планируется отправить в адрес Волжского автозавода узлы и агрегаты для выпуска нескольких тысяч кроссоверов.

Серийные кроссоверы Lada Azimut в сборочном цехе АВТОВАЗа

У «Автоприбора» две площадки: в Тольятти будут производиться сцепления, маховики, стартеры, генераторы, радиаторы, конденсоры и вентиляторы. А во Владимире – элементы стеклоочистителя. В дальнейшем номенклатуру будут еще расширять. Напомним, старт продаж кроссовера Lada Azimut ожидается в IV квартале 2026 года.

Ранее «За рулем» рассказал про комплектации и цены Lada Azimut.