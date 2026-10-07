За 2026 год в России будет продано более 100 тысяч «электричек» и гибридов

Целиков: в 2026 году продажи электромобилей и гибридов в РФ вырастут в два раза

По итогам всего 2026 года в России будет продано более 100 тысяч электромобилей и гибридов – по отношению к прошлому году сегмент EV на российском авторынке вырастет в два раза.

Такой прогноз дает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он напоминает, что за 9 месяцев текущего года электромобили составили 1,2% рынка, а подключаемые гибриды – 6,1%. А в срезе только за сентябрь их доли составили, соответственно, уже 2,6% и 8,2%. Основной драйвер роста в РФ – проблемы с топливом на АЗС, однако с их разрешением популярность «электричек» не пойдет на спад, говорит эксперт.

«По мнению участников рынка, высказанному на форуме CarX-2026, даже при нормализации ситуации с топливом рост рынка EV продолжится. Это общемировой тренд, локомотивом которого выступает Китай. А китайский автопром сейчас доминирует на нашем рынке. Производители будут предлагать все больше и больше моделей с электродвигателями. С каждый годом они будут становиться все более доступными, скорость зарядки и запас хода будут увеличиваться», – рассказал Целиков.

Он приводит прозвучавшее на форуме мнение: уже сейчас пересевший на электрокар или гибрид водитель не склонен возвращаться к обычной машине с ДВС. Тезис подкрепляется и опросами: 88% владельцев электрокаров утверждают, что следующим авто тоже будет EV.

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