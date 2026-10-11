Единственный в своем роде тестовый Феррари выставили на аукцион: цена удивит

RM Sotheby's выставит на торги Ferrari Daytona SP3 с ценой 10-15 млн долларов

Коллекционеров суперкаров ждет любопытный лот: аукционный дом RM Sotheby's готовит торги, на которые попадет Ferrari Daytona SP3 – причем не музейный экспонат, а тестовая машина с пробегом около 4700 километров. Старт намечен на конец октября. Кузов выкрашен в желтый.

Ferrari Daytona SP3

Год назад похожая история уже случалась. Уникальный Daytona SP3 в исполнении Tailor Made тогда продали за 26 млн долларов. В официальную серию та машина не входила – ее собрали на заказ. Нынешний экземпляр редкий по другому поводу: он как раз из заводского тиража, зато с необычной биографией.

Ferrari Daytona SP3

Сколько всего выпущено таких суперкаров? Ровно 599 штук, и Daytona SP3 стала третьей моделью в ограниченной линейке Icona. Вдохновлялись итальянцы своими гоночными автомобилями 1960-х, которые делались для Ле-Мана. Под капотом у всей серии – 6,5-литровый безнаддувный мотор, развивающий до 829 л.с. при 9250 об/мин.

Предварительная оценка лота – 10−15 млн долларов. Хотя вряд ли торги ограничатся этим коридором: заявленная уникальность обычно подталкивает ставки вверх. Опыт прошлых аукционов показывает, что малый тираж плюс занятная биография машины хорошо поднимают цену, а Daytona SP3 под эти критерии подходит полностью.

Ferrari Daytona SP3

О другом необычном автомобиле, выставленном на продажу, «За рулем» уже рассказывал.

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