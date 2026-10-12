Популярный кроссовер Jetour начнут собирать в Казахстане: подробности

Jetour T1 начнут собирать в Казахстане: автомобиль получит передний привод

Кроссовер Jetour T1 вскоре начнут собирать в Казахстане. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на эту модель оформлено на костанайский завод «СарыаркаАвтоПром», сообщают « Китайские автомобили». До сих пор машину завозили в страну напрямую из Китая.

Сборка Jetour T1 в Костанае

Локализация коснется начальной модификации с передним приводом. Как следствие, ценник на T1 должен пойти вниз. Сейчас в Казахстане кроссовер продается за 15,59-16,59 млн тенге, то есть примерно за 2,95-3,15 млн рублей.

Прежде машина приходила из Китая в комплектациях Adventure и Expedition. Теперь ее сборку наладят на мультибрендовом предприятии, входящем в группу Allur. Там уже выпускают GAC, Soueast, MG, Geely Galaxy, Skoda, Jetour, JAC, Kia и Chevrolet, а в скором времени к этому списку добавится Li Auto.

Проверка базы Казстандарта показала: кроссовер с конвейера «СарыаркаАвтоПрома» сертификацию завершил и ОТТС получил. Без такого документа ни массовые продажи, ни последующее оформление паспортов транспортных средств невозможны.

Срок действия ОТТС и модификации

Выданный документ действует до 9 октября 2029 года. В нем прописаны две версии автомобиля – между собой они различаются объемом двигателя внутреннего сгорания и типом привода.

Габариты Jetour T1 казахстанской сборки – 4705 х 1967 х 1843 мм.

Сертификацию прошла и переднеприводная версия с 1,5-литровым мотором. Речь о двигателе с заводским индексом SQRG4J15: 170 л.с. и 270 Нм. Трансмиссия – 7-ступенчатый робот. В Казахстане такая модификация раньше не предлагалась, и именно она, судя по всему, опустит начальную цену T1.

Jetour T1

Двигатели, привод и оснащение

Более мощная версия оснащена 2-литровым мотором SQRF4J20 с отдачей 245 л.с. и крутящим моментом 375 Нм. Привод у нее полный, а коробка передач – 8-ступенчатый автомат. Кстати, импортный T1 для казахстанского рынка шел с двигателем на 254 л.с. и 390 Нм, так что машина местной сборки получилась чуть слабее.

Тягово-сцепное устройство тоже на месте: кроссовер способен тянуть прицеп массой до 1600 кг.

Что до оснащения, то, по информации из ОТТС, в него попали фронтальные и боковые подушки для водителя и переднего пассажира, плюс система, следящая за давлением воздуха в шинах.

О китайских новинках, которые вот-вот доберутся до российских дилеров, «За рулем» уже рассказывал.

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