Названы самые дорогие в ремонте китайские машины

«Росгосстрах»: какие китайские автомобили дороже всего ремонтировать

Премиальные китайские автомобили уже приближаются по стоимости ремонта к европейским моделям, а в отдельных случаях счет за восстановление машины превышает миллион рублей. Об этом рассказали эксперты компании «Росгосстрах», проанализировав выплаты по каско и ОСАГО за период с 1 января по 1 июля 2026 года.

Среди китайских машин, набравших не меньше 20 выплат по каско, дороже всех в ремонте обходится Voyah Free: здесь 74 случая со средним чеком 398 тыс. рублей. Дальше в списке – Jaecoo J8 (55 выплат, 260 тыс.), Chery Tiggo 9 (84 выплаты, 256 тыс.), Exeed RX (55, 250 тыс.), Tank 500 (126 выплат, 244 тыс.) и Geely Tugella (99 выплат, 241 тыс.).

Похожая выборка у европейского премиума выглядит куда затратнее. Audi Q7 забирает, в среднем, 753 тыс. рублей, Mercedes-Benz V-класса – 481 тыс., Range Rover – 465 тыс., Porsche Cayenne – 463 тыс., BMW X6 – 427 тыс., Volkswagen Touareg и Mercedes-Benz GLE – по 391 тыс.

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Выходит, «потолок» стоимости ремонта у популярных китайских машин пока примерно вдвое ниже, чем у европейского премиума. Хотя премиальные «китайцы» уже подошли к его нижней границе: гибридный Voyah Free по среднему чеку догнал Volkswagen Touareg и Mercedes GLE, а Toyota Land Cruiser 300 (323 тыс.) обходит. Jaecoo J8, Tiggo 9 и Exeed RX держатся примерно на уровне BMW X3 (268 тыс.), BMW X7 (274 тыс.) и Lexus LX (282 тыс.).

Обычный массовый кроссовер из числа иностранных – RAV4, Tucson или Tiguan – обходится страховщику в 150-175 тыс. рублей за случай. Большинство ходовых китайских моделей укладываются ровно в эту же вилку.

Есть и исключения. По отдельным электромобилям Zeekr средние выплаты переваливают за 330 тыс. рублей, но случаев пока слишком мало, чтобы делать выводы.

Занятно смотрится отечественный Tenet – его модели построены на базе Chery. Для страховщика такой автомобиль дешевле «оригинала»: средняя выплата по каско за Tenet T7 – 103 тыс. рублей против 130 тыс. у Chery Tiggo 7 Pro Max, за Tenet T4 – 94 тыс. против 119 тыс. у Tiggo 4. Правда, у старшего Tenet T8 (182 тыс.) картина обратная, а сами машины еще совсем новые – к этой закономерности стоит вернуться, когда наберется больше статистики. Из той же серии – Москвич 3 (105 тыс. рублей) и Changan UNI-S (109 тыс.): одни из самых недорогих в ремонте среди популярных моделей.

Внутри одной марки цифры разлетаются очень сильно. Tank 300 в среднем обходится в 111 тыс. рублей по каско, а Tank 500 – уже в 244 тыс. Разница больше чем вдвое.

У Chery похожая история: Tiggo 4 тянет на 119 тыс., тогда как Tiggo 9 – на 256 тыс. рублей. И это при том, что речь про одного производителя.

Отсюда вывод: выбирая «китайца», смотреть надо на конкретную модель, а не на марку.

Собственник группы компаний «Км/ч» Иван Трандин уверен, что китайский премиум подтянулся по стоимости ремонта к нижней части европейского по нескольким причинам.

«Главная – запчасти и электроника. Китайские премиальные модели напичканы радарами, камерами, матричными фарами, датчиками, панорамными крышами, пневмоподвеской. Даже небольшой удар в бампер может вытянуть на замену нескольких блоков и калибровку. Оригинальные детали идут из КНР, логистика длинная, альтернативы почти нет. Дилеры держат цены, независимые сервисы только осваивают эти машины. Плюс гибриды и электромобили: там высоковольтная часть, инверторы, батареи. Ремонт требует допусков, оборудования и обученных людей», – отметил эксперт в разговоре с «РГ».

При этом, по его словам, средний чек по каско – вещь хитрая:

«Он зависит от того, какие аварии попадают в статистику. У европейского премиума часто больше доля тотальных случаев и дорогих кузовных ремонтов. У "китайцев" пока выборка меньше, и средние значения могут гулять. Audi Q7 с 753 тысячами – это совсем другая история, там и машина дороже, и ремонт сложнее. Но тенденция видна: китайский премиум уже догнал по стоимости восстановления нижний уровень "европейцев". Для владельца это значит, что экономия на покупке может быстро закончиться при первом серьезном ДТП», – объясняет Трандин.

Экономист Виктор Мангазеев при оценке будущих расходов советует в первую очередь смотреть на оснащение конкретной машины.

«Повреждение сложной оптики, камер, датчиков или электронных блоков может потребовать не только замены деталей, но и последующей настройки и калибровки. Внешне небольшой удар не всегда означает небольшой счет: окончательный объем работ становится понятен после диагностики и разборки. У гибридов дополнительно важно проверить высоковольтные компоненты и тяговую батарею, если повреждение затронуло эти системы.

При этом средняя страховая выплата не означает, что каждый ремонт этой модели обойдется в указанную сумму. На показатель влияют тяжесть повреждений и состав страховых случаев. Эти данные помогают оценить возможные расходы после ДТП, но не позволяют судить о надежности автомобиля или частоте поломок», – заключил он.

Со временем склады запчастей появятся, независимые сервисы освоят эти модели, найдутся аналоги – так считает Иван Трандин. Но премиальные «китайцы» со сложной электроникой дешевыми в ремонте не станут.

«Они уже в клубе дорогих машин. Страховщики это видят и будут пересматривать тарифы. Так что нынешние цифры – хороший звонок для покупателей: считать надо не только цену автомобиля, но и стоимость его содержания», – добавил эксперт.

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