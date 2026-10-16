Подержанные авто в России снова дорожают: названа средняя цена

«Автостат»: средняя цена б/у авто в сентябре составила 1 млн 462 тыс. рублей

Подержанная легковушка в России стоила в сентябре 2026 года в среднем 1 млн 462 тыс. рублей. Откуда цифра? Из ежемесячного обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке», который готовит агентство « Автостат».

О динамике высказался Дмитрий Ярыгин, руководитель стратегических проектов «АВТОСТАТ». К августу машины с пробегом прибавили 1,2%, а в деньгах это плюс 17 тыс. рублей. Причем месяцем ранее рынок шел вниз – минус 0,2% к июлю. На деле же получается, что падение оказалось коротким: вторичка опять развернулась в рост, и май с июнем и июлем тоже были в плюсе, о чем эксперт напомнил отдельно.

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Если сравнивать с прошлым годом, картина та же – цены выше. К сентябрю 2025-го прибавка составила 4,7%, или 65 тыс. рублей.

О том, как меняется вторичный рынок и что выбирают покупатели, «За рулем» уже рассказывал вместе с экспертами Авито Авто.

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