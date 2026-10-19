Внедорожники Oting — как идут их продажи в России?

«Китайские автомобили»: в сентябре на учет в РФ поставили всего один внедорожник Oting

Автомобили китайской марки Oting продаются в России минимальными тиражами.

Об этом сообщает источник на основе данных «Автостат Инфо»: в сентябре на российский учет был поставлен всего один внедорожник Oting Paladin.

Несмотря на то что модель входит в список самых доступных рамных внедорожников в стране, ажиотажа она не вызывает. Источник отмечает, что раздел «авто в наличии» на российском сайте марки не меняется с июля: там значатся шесть внедорожников 2024 года выпуска по цене от 3 770 000 рублей.

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Вторая модель бренда – пикап Palasso – в сентябре не регистрировалась вовсе, а в разделе «авто в наличии» – неизменные шесть пикапов 2025 год выпуска за 3 870 000 рублей. Напомним, обе модели базируются на платформе японского Nissan Terra, под капотом – 2-литровый турбомотор Mitsubishi на 218 л.с. в паре с 8-ступенчатым автоматом. Привод – подключаемый полный.

Ранее «За рулем» сообщал, что марка дважды опровергала свой уход из РФ – в феврале и мае 2026 года.