Брутальный внедорожник уходит из РФ? Ответ представителя марки

Бренд Oting опроверг слухи об уходе внедорожника Paladin с российского рынка

Марка Oting не имеет планов по сворачиванию продаж внедорожника Paladin в России, сообщает источник со ссылкой на представителя компании.

Напомним, речь идет о рамном «проходимце», созданном на базе Nissan Navara, фактически перелицованном Nissan Terra. В России Oting Paladin конкурирует с другими большими внедорожниками ценового сегмента 4-5 млн рублей – такими как BAIC BJ60 и только что обновившийся Haval H9. У нас Paladin продают с 2024 года, а компанию в модельном ряду Oting ему составляет лишь пикап-хардтоп Palasso.

Источник отмечает, что слухи о выводе Paladin с российского рынка появились на фоне сообщений о мизерном количестве имеющихся товарных машин, причем только 2024 года выпуска. Но в представительстве Oting уверяют, что ожидаются новые поставки. При этом не уточняется, будет ли это та же модель или обновленная, представленная в Белоруссии под брендом Dongfeng...

