Новый честный внедорожник с дизелем и полным приводом скоро выйдет на рынок

Цена внедорожника BAIC BJ60 с мотором 2 л, 163 л.с. составила 5,3 млн рублей

Китайский автопроизводитель BAIC определил цену полноразмерного рамного внедорожника BJ60, который собирают на заводе «Автотор» в Калининграде.

Модель сначала будет доступна в единственной комплектации по цене 5,3 млн рублей и позиционируется как конкурент Haval H9 и Oting Paladin. При этом BAIC BJ60 оказался дороже дизельного Haval H9 примерно на 300 тысяч рублей.

В основе российской версии BJ60 лежит 2,0-литровый турбодизель мощностью 163 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом и мягкой гибридной системой (MHEV).

Электромотор на 10 кВт выполняет роль стартера и улучшает динамику разгона. Несмотря на скромные динамические показатели (разгон до 100 км/ч за 14,4 секунды), внедорожник отличается экономичным расходом топлива – 8,6 л/100 км. Привод – part-time 4WD с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

BAIC BJ60

Геометрическая проходимость модели впечатляет: дорожный просвет составляет 215 мм, углы въезда и съезда – 30° и 24° соответственно, а глубина преодолеваемого брода – 750 мм. В отличие от многих рамных внедорожников, BJ60 получил полностью независимую подвеску, что повышает комфорт на бездорожье и в городских условиях.

BAIC BJ60 предлагается в единственной комплектации с выбором цвета (черный, синий, зеленый или белый). Стандартное оснащение включает: 18-дюймовые легкосплавные диски и полный светодиодный свет с адаптивными фарами; панорамную крышу с люком и трехзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла, зеркал и даже форсунок стеклоомывателя.

BAIC BJ60

В салоне 10–дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система Harman Infinity с 13-дюймовым экраном и 12 динамиками.

Премьера BAIC BJ60 состоялась в Китае в 2022 году. Изначально модель предлагалась только с бензиновым двигателем 2.0 (267 л.с.), но в 2023 году дебютировала дизельная версия.