Рама, дизель, полный привод — отличный внедорожник нашей сборки уже у дилеров

BAIC BJ60 уже в наличии у столичного дилера по цене 5,75 млн рублей

Продажи внедорожников BAIC BJ60, которые собираются на заводе «Автотор» в Калининграде, начнутся в четвертом квартале этого года.

BAIC BJ60

Тем не менее, у дилеров уже доступны «живые» экземпляры. В частности, в одном из автосалонов в столице BAIC BJ60 продается за 5,75 миллиона рублей.

Кроме того, официальные продавцы принимают заказы на автомобили с предоплатой от 50 до 100 тысяч рублей. Ожидаемый срок поставки составляет примерно два месяца. Исходя из этих данных, можно предположить, что официальный старт продаж может состояться в октябре или ноябре этого года.

BAIC BJ60

В оснащении BAIC BJ60 российской сборки имеется 2,0-литровый турбодизель мощностью 163 л.с. с 48-вольтовой гибридной системой, работающий в связке с 8-ступенчатой АКП. Полный привод реализован по схеме part-time. Габариты автомобиля составляют 5040x1955x1925 мм, а колесная база равна 2820 мм.

Интерьер BAIC BJ60

По своим размерам BAIC BJ60 сопоставим с Toyota Land Cruiser Prado 250, однако они сравнимы не только по габаритам, но и по цене, что может стать основной проблемой для BAIC BJ60. Согласно данным Auto.ru, стоимость нового Land Cruiser Prado 250 с левым рулем и дизелем мощностью 204 л.с. составляет от 7 миллионов рублей. Разница в цене невелика, особенно учитывая, что большинство заказов в России осуществляется на топовые комплектации, а Prado 250 также более мощный.

