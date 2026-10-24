Эти автомобили лучше покупать не новыми, а с пробегом

Эксперт Роганов назвал три категории машин, которые выгоднее покупать с пробегом

При выборе машины с пробегом легко увлечься размером скидки, но куда полезнее смотреть, пережила ли модель главный обвал цены. Список таких вариантов составил Игорь Роганов, начальник отдела подержанных автомобилей компании «Панавто».

Китайский премиум до трех лет

Роганов привел конкретный пример: «Один из таких вариантов – премиальные автомобили китайских брендов возрастом до трех лет. За первые 2-3 года они теряют около 25-30% стоимости, при этом остаются актуальными по оснащению».

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Давление на цены на вторичке создают высокая конкуренция, частое обновление модельного ряда и субсидированные программы покупки новых машин. Все это давит на стоимость автомобилей с пробегом.

Среди таких кроссоверов эксперт выделил Voyah Free, Hongqi HS5 и Avatr 11.

Гибриды, электромобили и европейский премиум

Есть смысл присмотреться и к гибридам с электромобилями: они дешевеют сразу после выхода обновленных версий. Покупка будет предсказуемее, если автомобиль официально поставлялся и на него еще действует заводская гарантия.

В список выгодных вариантов попали и европейские премиальные автомобили с пробегом до 50 тыс. км. Речь о машинах с прозрачной сервисной историей, ввезенных в Россию еще в период официальных поставок: они заметно дешевле новых аналогов, хотя по оснащению и качеству остаются в премиум-сегменте.

Роганов предупредил: считать выгоду только по размеру скидки – ошибка. В премиуме не менее важны история обслуживания, остаток гарантии, доступность сервиса и запчастей, а также ликвидность модели. Автомобиль, который при покупке дешевле, но потребует крупных вложений или будет сложно продать, по факту может оказаться не таким уж выгодным.

О самых востребованных японских автомобилях с пробегом «За рулем» уже рассказывал.

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