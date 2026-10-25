Honda выпустит первый в своей истории рамный пикап: как он будет выглядеть?

Honda и Mitsubishi подписали меморандум о пикапе Honda на базе Mitsubishi Triton

Honda и Mitsubishi скрепили договоренности меморандумом о взаимопонимании. Речь идет о создании пикапа, который будут продавать под маркой Honda. Машина станет первым рамным пикапом в истории компании: за основу возьмут Mitsubishi Triton, известный также как L200. Запуск запланирован на 2028 год.

Mitsubishi Triton/L200

Первый четырехколесный автомобиль Honda, показанный в 1963 году, тоже относился к пикапам – это был кей-кар T360 для домашнего рынка. Но после этого грузовые модели с открытой платформой у марки появлялись редко. У Ridgeline, вышедшего в начале 2000-х, кузов был несущим, поэтому большие нагрузки ему не подходили. Нынешний проект, по сути, закрывает давнюю паузу: настоящая рама у Honda будет впервые.

Mitsubishi Triton/L200

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

География продаж ограничена Юго-Восточной Азией – Индонезией, Вьетнамом, Таиландом и другими странами региона. Насколько глубоко Honda включится в разработку и чем машины двух японских марок будут отличаться, кроме шильдика на решетке, пока неясно. Для сравнения: Honda Prologue и Chevrolet Blazer EV делили платформу, однако общих кузовных панелей у них не было, а интерьер и программное обеспечение заметно разнились.

Сейчас Triton предлагается с двумя 2,4-литровыми двигателями: базовым атмосферным бензиновым и турбодизелем мощностью 201 л.с. В теории Honda может получить экономичный турбомотор небольшого рабочего объема – это помогло бы разнообразить предложение на рынке.

Меморандум не односторонний: в перспективе Mitsubishi может выпустить перелицованный продукт Honda. Для Honda, давно и прочно укоренившейся в Юго-Восточной Азии благодаря местному производству скутеров и мотоциклов, это означает возможность расширить линейку без строительства нового завода.

О том, почему необычная техника порой остается в единственном экземпляре, «За рулем» уже рассказывал на примере советского крана.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!