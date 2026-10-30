Стук в подвеске, который закончится ДТП: как распознать износ амортизаторов?

Эксперт перечислил признаки износа амортизаторов и рекомендовал менять их парами

Дискомфорт от изношенных амортизаторов – лишь половина неприятностей. Куда хуже, что такая неисправность способна обернуться потерей контроля над машиной и тяжелым ДТП. О том, как распознать проблему до того, как она приведет к беде, рассказал Леонид Иянов, заместитель директора по направлению механического ремонта АГ «Авилон».

По его оценке, поведение автомобиля с изношенными стойками меняется заметно: на скорости появляется ощущение «плавания», в поворотах крен возрастает, а на неровном покрытии тормозной путь увеличивается. Есть и другие подсказки – кузов раскачивается после проезда неровностей, передняя часть «клюет» при торможении, в подвеске слышны стуки, на корпусе амортизатора видны следы масла, а шины стираются неравномерно. Проверять подвеску специалист советует хотя бы раз в год, а после 60−80 тыс. км пробега следить за ней особенно внимательно. Менять амортизаторы он рекомендует парами на одной оси – иначе машину начнет уводить в сторону.

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Неисправный амортизатор, по словам Иянова, запускает целую цепочку поломок: нагрузки, которые он должен был компенсировать, ложатся на другие элементы подвески. Первыми обычно сдаются опоры стоек с подшипниками, отбойники, пыльники и стойки стабилизатора. Дальше очередь доходит до сайлентблоков рычагов, шаровых опор и рулевых наконечников. Повышенная нагрузка достается и пружинам – со временем они проседают или разрушаются. Покрышки же начинают истираться пятнами и «волнами», так что новый комплект шин приходится покупать раньше ожидаемого.

В результате вместо замены пары амортизаторов владелец получает в сервисе расширенный список работ: рычаги, шаровые, опоры и новый комплект шин. Затраты в таком случае, как отметил Иянов, могут вырасти в несколько раз.

О неочевидных рисках, которые могут обернуться ДТП, «За рулем» уже предупреждал.

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