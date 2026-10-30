До 160 л.с.: какие машины везут в Россию из Китая

Аналитик Целиков перечислил 3 самых востребованных кроссовера из Китая

За девять месяцев 2026 года альтернативный импорт новых легковых машин в Россию прибавил 75% и составил 153,5 тыс. единиц. Такую статистику 29 октября привел глава агентства « Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале. На Китай приходится 44% этого потока.

Что касается поставок напрямую из Китая, там картина смещена в сторону маломощных автомобилей. Доля машин с отдачей до 160 л.с. достигает 78%. В списке самых востребованных моделей – Mazda CX-5, Nissan Qashqai и KIA Seltos.

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Из Киргизии в Россию идет 35% альтернативного импорта новых легковых автомобилей. Среди моделей лидируют два кроссовера Toyota – RAV4 и Highlander; следом идут Audi Q5, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan.

О том, что ждет бензиновые двигатели Geely, «За рулем» уже подробно рассказал.

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