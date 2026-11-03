Lexus выпустит свой первый автомобиль китайской сборки уже в следующем году

Lexus в 2027 году запустит производство электромобиля на заводе Toyota в Шанхае

Первый электромобиль Lexus китайской сборки появится в 2027 году – внедорожник будут выпускать на новом заводе Toyota в шанхайском районе Цзиньшань. Так закончится почти 30-летняя история, когда машины Lexus для материкового Китая только импортировали.

Строительство завода началось в 2025 году. Предприятие получит 100%-ный иностранный капитал, поэтому Toyota сможет производить Lexus без участия двух действующих совместных предприятий в Китае. На производстве планируют применить гигалитье алюминия: передние и задние литые детали объединят множество компонентов, сократив количество сборочных операций. Перемещаться между рабочими местами машины будут автономно – традиционный конвейер не понадобится.

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На старте объем выпуска оценивают примерно в 1000 машин в месяц – это около 12 тыс. в год. О долгосрочных планах и графике наращивания мощностей Toyota молчит. Имя внедорожника, его цену, емкость аккумулятора, параметры мотора и запас хода пока не назвали. Химический состав батарей тоже не подтвержден.

Локальное производство особенно нужно Lexus из-за падения продаж в Китае. Поставки упали с примерно 227 тыс. автомобилей в 2021 году до 182,4 тыс. в 2025-м. Кстати, китайский подход бренда отличается от австралийского: в Австралии более 90% поставок приходится на гибриды и подключаемые гибриды.

В Китае, по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в 2025 году на машины на новых источниках энергии пришлось около 54% розничных продаж. Toyota уже использует китайские разработки. Например, в FAW Toyota bZ3 стоят батареи BYD, а в GAC Toyota bZ3X – система помощи водителю, созданная вместе с Momenta.

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