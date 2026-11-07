Внедорожник УАЗ с двигателем Toyota продают за 1,65 млн рублей

УАЗ Хантер 2015 года оснастили 4,3-литровым V8 от Toyota и узаконили все доработки

В Сочи на продажу выставили УАЗ Хантер 2015 года выпуска за 1 миллион 650 тысяч рублей.

Главная особенность этого автомобиля – не штатный мотор, а 4,3-литровый бензиновый двигатель 3UZ-FE от Toyota, который выдает около 300 л.с.

УАЗ Хантер 2015 года

Помимо замены двигателя, внедорожник получил целый ряд технических доработок. На приложенных к объявлению снимках видны силовой бампер, лифт кузова, колеса с резиной нештатного размера, расширители арок и шноркели.

Продавец особо подчеркивает, что все изменения конструкции официально внесены в документы, так что с оформлением у нового владельца проблем не возникнет.

По словам хозяина, двигатель находится в идеальном состоянии, а рама и кузов не гнилые. Технически машина полностью исправна – сел и поехал, куда угодно. Из недостатков упоминается лишь необходимость привести в порядок лакокрасочное покрытие.

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УАЗ Хантер 2015 года

Также в автомобиле установлена дорогая аудиосистема. Пробег внедорожника составляет 200 тыс. км, у него было четыре и более владельцев, а в комплектации значится тент.

А если хочется варианта менее экзотического, чем УАЗ с чужим мотором, «За рулем» рассказал о крепком немецком кроссовере за сопоставимые деньги.

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