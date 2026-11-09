Названы лучшие бензиновые и дизельные моторы

В Китае выбрали лучшие ДВС 2026 года

Итоги премии лучших двигателей 2026 года подвели в Китае. Из 14 моделей, добравшихся до финала, девять несли на борту параллельные гибридные системы, две оказались классическими гибридами, а три обходились обычным топливом. В числе лауреатов – силовые установки Geely, Chery, FAW, BYD, GAC, Volvo и Volkswagen.

Hongqi H9 PHEV и мотор Horse Powertrain

Главный приз за гибридную установку достался седану Hongqi H9 PHEV. Его фишка – 800-вольтовая архитектура: двухлитровый турбомотор соседствует с продольно установленным электроприводом и двухступенчатой трансмиссией. Суммарная отдача такой связки – 462 лошадиные силы, а батарея на 40,4 кВт·ч позволяет проехать до 275 километров без запуска ДВС.

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Второй наградой отметили двухлитровый BHE20-EFZ – продукт совместного предприятия Geely и Renault под названием Horse Powertrain. Этот мотор ставят на Geely Battleship 700; среди его особенностей – ускоренное распространение пламени в камере сгорания и результативная система рециркуляции отработавших газов.

Hongqi H9 PHEV

Минивэн Denza D9 от BYD получил приз не за сам двигатель, а за интегрированную систему выпуска, входящую в платформу Heyuan. По сути, решение помогает экономить место и строить унифицированные платформы сразу для гибридов и электромобилей. Под капотом здесь 1,5-литровый ДВС на 156 лошадиных сил плюс пара электромоторов.

Пикапы Chery и GWM: ставка на дизель

Пикап Chery Stockman, который в КНР продают под именем Chery Rely Hi800, стал первым в классе автомобилем с полностью электронно-управляемым модулем системы рециркуляции отработавших газов. Точность работы EGR выросла на 50%, а вместе с ней снизился и расход топлива. Агрегат – 2,5-литровый турбодизель в паре с электродвигателем: суммарно 476 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.

Еще один пикап, GWM Poer Alpha, взял награду благодаря трехлитровому дизелю, который укладывается в экологический стандарт China VI-b. Отдача – 231 лошадиная сила, причем конструкция мотора заметно снижает шум и вибрации.

Гибридную установку Buick GL8 Encasa от SAIC-GM разрабатывала в основном китайская команда – и применять ее собираются на моделях для мирового рынка. Покупателю предложат два варианта: 1,5-литровый турбомотор на 180 лошадиных сил с парой электродвигателей либо двухлитровый ДВС с двумя электромоторами суммарной мощностью 530 лошадиных сил.

GAC E8 PHEV, Volvo XC70 и Passat e-Pro

Минивэн GAC E8 PHEV заинтересовал экспертов своей гибридной системой – ее же получат глобальные модели марок, сотрудничающих с GAC. Конкретные автомобили пока не названы, хотя, судя по всему, речь идет о Toyota.

Volvo XC70 наградили за всю модульную архитектуру SMA – развитие платформы CMA, которую Volvo делала вместе с Geely. Автомобиль использует 1,5-литровый двигатель на 156 лошадиных сил в сочетании с одним или двумя электромоторами. Тяговых батарей две на выбор – на 21,2 и 39,6 кВт·ч, запас хода при этом от 116 до 212 километров.

Volkswagen Passat e-Pro отметили за двигатель EA211. Мотор появился еще 15 лет назад, но инженеры Volkswagen успешно приспособили его к гибридным системам. В паре с 1,5-литровым агрегатом на 129 лошадиных сил трудится электромотор на 197 лошадиных сил, а батарея на 22 кВт·ч дает до 157 километров чисто электрического пробега.

О том, что бензиновые двигатели рано списывать, «За рулем» рассказывал в отдельном материале.

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