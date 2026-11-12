Рама, дизель, полный привод — брутальный внедорожник Nissan появился в России

Nissan Frontier Pro 2026 года предлагается в России с ценами от 3,78 млн рублей

На российских онлайн-площадках объявлений стали появляться Nissan Frontier Pro 2026 года выпуска. По данным Авто Mail, машину можно купить из наличия или, если хочется сэкономить, выбрать вариант из ближайших партий под заказ. Почти у всех предложений пробег – всего 1 км.

Nissan Frontier Pro 2026

Самый доступный ценник – 3 780 000 рублей: столько просят за дизельный пикап под заказ с доставкой во Владивосток. Бензиновая версия с отправкой в Благовещенск обойдется минимум в 3 950 000 рублей. В Пензе есть предложение из наличия за 4 050 000, а в Москве дизельный Frontier Pro оценили в 4 495 000 рублей. Дороже всех – лот за 5 850 000 рублей: дизель в комплектации Smart Edition.

Nissan Frontier Pro 2026

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Frontier относится к среднеразмерным пикапам Nissan; в некоторых странах эта модель известна как Navara. Исполнение Pro сделано для Китая и сходит с конвейера совместного предприятия Zhengzhou Nissan.

У машины рамная конструкция и полный привод. Мотор – бензиновый или дизельный, в зависимости от версии.

После того как в 2022 году Nissan остановил официальные продажи легковых автомобилей в РФ, такие машины добираются до страны через параллельный импорт. Главным образом их везут с китайского рынка.

Интерьер Nissan Frontier Pro 2026

О другом необычном пикапе, привлекшем внимание в России, «За рулем» уже рассказывал.

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