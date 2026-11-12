Самый доступный Aurus Senat ищет нового владельца: сколько запросили за машину?

Самый дешевый Aurus Senat выставили на продажу в России за 20,5 млн рублей

На вторичном рынке всплыл самый доступный сейчас Aurus Senat – продавец просит за него 20,5 млн рублей. Для сравнения: обновленный седан в салонах стартует с отметки 48,5 млн.

Машина 2021 года выпуска сначала числилась в лизинге у юрлица, а позже перешла к лизингодателю – именно он и выставил ее на продажу. Пробег у седана скромный по меркам возраста – 49 тысяч км.

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Под капотом – ничего необычного, стандартная для модели гибридная установка на 598 сил, построенная вокруг V8 4.4 разработки НАМИ. Коробка – 9-ступенчатый автомат российской фирмы КАТЕ.

Кстати, 16 октября в России начались продажи обновленного Aurus Senat, и минимальная цена такой машины – от 48,5 млн рублей. Внешне седан теперь отличается новой решеткой радиатора и другими бамперами, появились матричные фары, более стильные задние фонари и иная крышка багажника.

Перебрали и салон: другая передняя панель, руль, центральный тоннель, дверные панели. Экран мультимедийной системы стал больше, отдельной шайбы-контроллера больше нет, а количество кнопок на передней панели сократили.

Правда, дело не только в экстерьере и интерьере. Доработки затронули и конструкцию – подвеску, тормозную систему и автоматическую коробку передач.

О том, как складываются цены на премиальные автомобили в России, «За рулем» уже рассказывал.

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