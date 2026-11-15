Какие коллекционные авто чаще всего везут в Россию

Целиков: в Россию за 10 месяцев ввезли 71 автомобиль старше 30 лет

За десять месяцев 2026-го в Россию ввезли 71 легковую машину возрастом более 30 лет. Такую цифру 13 ноября привел Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат», в своем Telegram-канале.

Годом ранее объемы были скромнее: за весь 2025-й в страну приехали 62 таких автомобиля. Максимум же остался за 2023-м – 119 экземпляров. Сам Целиков оценивает направление без рыночных иллюзий: тема 30-летних авто, по его словам, «совсем не рыночная, а больше коллекционная».

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По брендам картина такая. Чаще других в этом году ввозили Mercedes-Benz – 24 машины. Дальше идут BMW с 16 автомобилями, Toyota – пять, Honda – четыре, Porsche и Volkswagen – по три. Еще 11 марок отметились единичными экземплярами, среди них ВАЗ-2101, ГАЗ-24 и ЗАЗ-965.

Если брать конкретные модели, впереди Mercedes-Benz E-Класса – 10 штук. По восемь приходится на BMW 3-й серии и Mercedes-Benz S-Класса. Отдельно эксперт выделил необычный экземпляр – Alfa Romeo Spider, которому больше 40 лет.

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