Спрос на авто с пробегом продолжает расти: какие модели подешевели больше всего

В «Авито Авто» назвали подержанные машины, спрос на которые вырос больше всего

Интерес к машинам с пробегом в России за январь – октябрь 2026 года оказался на 14% выше, чем годом ранее. Рост продолжается уже четвертый месяц подряд – об этом сообщили специалисты «Авито Авто».

В октябре пользователи изучали такие автомобили на 12% активнее, чем в октябре 2025-го, и на 3% чаще, чем в сентябре. Средний ценник по итогам десяти месяцев составил 1,3 млн рублей. По приросту спроса среди марок впереди Hyundai (+21,2%), Kia (+20,4%), Renault (+19,3%), Nissan (+18,6%) и Skoda (+17,7%).

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Среди конкретных моделей лидером стала Hyundai Solaris: ее рассматривали к покупке на 27,8% активнее, чем за январь – октябрь 2025 года. Следом идут Chevrolet Niva (+27,6%) и Lada Largus (+26,9%), затем Kia Rio и Sportage. В десятку также попали Volkswagen Polo, Lada Granta и Kalina, Toyota RAV4 и Lada 4×4 (Нива).

Цены на пять моделей Lada на вторичном рынке за год упали как минимум на 5%. Сильнее всего подешевела Priora – на 11,2%, до 318 тыс. рублей. Среди американских машин доступнее стал Ford Focus (-8,2%, до 556 тыс. рублей), среди японских – Mitsubishi Lancer (-7,2%, до 451 тыс. рублей).

У немецких автомобилей заметнее снизилась средняя цена Opel Astra – на 6,9%, до 526 тыс. рублей. Во французском сегменте это Renault Logan (-6,7%, до 423 тыс. рублей). У корейских марок подешевели Kia Rio и Hyundai Solaris – на 4,4 и 4,3%, до 907 и 927 тыс. рублей соответственно.

Еще 6 ноября эксперты зафиксировали рост спроса на новые автомобили за десять месяцев на 13,5%. Чаще всего искали Evolute i-Space (спрос вырос в 4,4 раза), Lada Niva Travel (в 2,1 раза) и Belgee X70 (+88,4%).

Ранее «За рулем» рассказывал о том, сколько россияне готовы отдать за новую машину.

Обзор выгодных предложений от банков в 2026 ВТБ – автокредит наличными Без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет. Т-Банк – рассчитать кредит на авто До 8 000 000 руб. До 8 лет. Без первоначального взноса. Удобный расчет кредита на онлайн-калькуляторе. Решение за 2 минуты. Есть также возможность оформить дебетовую карту или кредитную карту Drive для водителей с повышенным кэшбеком на покупки товаров и услуг для автомобилистов. Совкомбанк – рассчитать кредит Автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером. Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ПАО Банк ВТБ. 7702070139 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aysDqcA68P5MpatMwmTCu5Edk2zK23JY3eGrrsAgcffkHzsDk ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Eif6mrEySkHFhB5vVgRB2qasFKchpvdJQHbZn8ovNtSPda4Dk

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQDuuSnH2DyCC36BaE2or78H478xfcv3D6ityKGCrmERMKUTu

ПАО "СОВКОМБАНК". 4401116480 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQ86gY51sARjBj6HRsRsKufYGG6UuxB5eqcsp9jh22dCKyTQL