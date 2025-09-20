#
Знаменитая надежность Toyota дала сбой? Объявлена масштабная отзывная кампания
21 сентября
Toyota отзывает 591 тысячу автомобилей в США...
Интерьер Lincoln Navigator 2025
21 сентября
В России появился эталонный американский внедорожник с богатейшим оснащением
В России стартовали продажи Lincoln Navigator...
Россия стала самым крупным импортером автомобилей из Китая
21 сентября
Объем китайских поставок авто в РФ в августе...

«Разборка недели» - новая программа от «За рулем»

«Разборка недели» - новая программа от «За рулем», где мы собираем и разбираем главные автоновости недели.

В первом выпуске:

  • Повышение утильсбора: правда или фейк?
  • Вместо Chery будет Tenet. О новой модели T8 рассказывает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков
  • Бесплатная парковка в Лужниках… но не для всех. Новое партнерство Exeed и легендарного спорткомплекса
  • Exlantix на российской дороге: проверяем реальный запас хода
  • Что лучше для «Лады Весты»: робот или вариатор? Вердикт от эксперта «За рулем»
  • Тысячи внедорожников «Нива» отзывают в дилерские центры
  • Подписчики «За рулем» рассекретили «Атом»: репортаж о новом российском электромобиле
  • Новинка рынка: антифриз для всех поколений Mazda
  • Советы юриста: как вести себя с автоподставщиками
