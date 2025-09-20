«Разборка недели» - новая программа от «За рулем»

«Разборка недели» - новая программа от «За рулем», где мы собираем и разбираем главные автоновости недели.

В первом выпуске: Повышение утильсбора: правда или фейк?

Вместо Chery будет Tenet. О новой модели T 8 рассказывает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков

8 рассказывает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков Бесплатная парковка в Лужниках… но не для всех. Новое партнерство Exeed и легендарного спорткомплекса

Exlantix на российской дороге: проверяем реальный запас хода

Что лучше для «Лады Весты»: робот или вариатор? Вердикт от эксперта «За рулем»

Тысячи внедорожников «Нива» отзывают в дилерские центры

Подписчики «За рулем» рассекретили «Атом»: репортаж о новом российском электромобиле

Новинка рынка: антифриз для всех поколений Mazda

Советы юриста: как вести себя с автоподставщиками