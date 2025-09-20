«Разборка недели» - новая программа от «За рулем»
«Разборка недели» - новая программа от «За рулем», где мы собираем и разбираем главные автоновости недели.
В первом выпуске:
- Повышение утильсбора: правда или фейк?
- Вместо Chery будет Tenet. О новой модели T8 рассказывает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков
- Бесплатная парковка в Лужниках… но не для всех. Новое партнерство Exeed и легендарного спорткомплекса
- Exlantix на российской дороге: проверяем реальный запас хода
- Что лучше для «Лады Весты»: робот или вариатор? Вердикт от эксперта «За рулем»
- Тысячи внедорожников «Нива» отзывают в дилерские центры
- Подписчики «За рулем» рассекретили «Атом»: репортаж о новом российском электромобиле
- Новинка рынка: антифриз для всех поколений Mazda
- Советы юриста: как вести себя с автоподставщиками
20129
20.09.2025
Поделиться:
Оцените материал:
-1