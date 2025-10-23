Как выбрать «неубитый» Citroen C4 с пробегом
С моторами семейства Prince связываться рискованно — хлопоты практически неизбежны. А вот со старым добрым TU5 или дизелем с механикой – можно. Хорошие варианты и сравнительно недорогие.
23.10.2025
Отзывы о Citroen C4 (6)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Комментарий:
Противно читать статью....Владелец статьи либо в глазах ее не видел и уж тем более не ездил либо она заказная...Езжу 8 лет..пробег 195000. ни ОДНОЙ!! (тьфу тьфу) поломки за все время эксплуатации, естественно кроме замены расходников. Да, менял цепь и то меня с толку сбили официалы, а менялась она на 160000 км!! нареканий вообще нет к машине...если б покупал новую машину то взял бы опять ее...все работает в идеале..очень комфортна..молодцы французы!!!..Что касается коробки (у меня автомат, тот самый AL4) нареканий тоже нет,ни разу не подвела, хотел бы конечно сравнить с Aisin, но нет возможности...минус бездарю писателю
+55